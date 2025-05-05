TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
05 Mayıs 2025 Pazartesi, 09:45
TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Çakallarla Dans 6 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Büyük Felaket 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Ölümsüzlük Oyunu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

20.00 Rambo: Son Kan

21.50 Dedektif Galban

23.50 Can Borcu

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Aramızda Kalsın

20.00 Büyük Felaket

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagöl

20.00 Çakallarla Dans 6

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

20.00 Uzak Şehir

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Gel Konuşalım

10.55 Survivor Panorama

12.30 İşte Benim Stilim 

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV  YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme

20.00 Ölümsüzlük Oyunu

22.30 Gri Kurt

TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler

13.00 Lingo Türkiye

14.15 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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