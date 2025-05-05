TV yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...
5 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Çakallarla Dans 6 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Büyük Felaket 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Ölümsüzlük Oyunu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
20.00 Rambo: Son Kan
21.50 Dedektif Galban
23.50 Can Borcu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Aramızda Kalsın
20.00 Büyük Felaket
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagöl
20.00 Çakallarla Dans 6
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
20.00 Uzak Şehir
TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 Gel Konuşalım
10.55 Survivor Panorama
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor All Star-Gönüllüler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme
20.00 Ölümsüzlük Oyunu
22.30 Gri Kurt
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler
13.00 Lingo Türkiye
14.15 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
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