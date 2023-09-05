TV yayın akışı 5 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2023 Salı, 09:45
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. <strong>İşte, 5 Eylül Salı günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Tokatçı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hayalimdeki Düğün</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Tokatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hayalimdeki Düğün

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Tokatçı</p> <p>21:45 Tarzan Rıfkı</p> <p>23:45 Tokatçı</p> <p>01:30 Taran Rıfkı</p> <p>02:15 Barbar Conan</p> <p>03:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Tarzan Rıfkı

23:45 Tokatçı

01:30 Taran Rıfkı

02:15 Barbar Conan

03:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

Player Alanı
<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi</p> <p>22:30 Safir</p> <p>01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>04:30 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:30 Safir

01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Mutfak Bahane

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>00:15 Ya Çok Seversen</p> <p>02:30 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Ya Çok Seversen

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Hayalimdeki Düğün</p> <p>22:00 Hayalimdeki Düğün</p> <p>01:30 Soygun</p> <p>03:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün

22:00 Hayalimdeki Düğün

01:30 Soygun

03:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Mucize Doktor</p> <p>13.45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Bu Tabak Benim</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Cep Herkülü: Naim süleymanoğlu</p> <p>01:45 Bu Tabak Kimin?</p> <p>04:30 En Hamarat Benim</p> <p>06:00 Ruhun Duymaz</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13.45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Benim

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim süleymanoğlu

01:45 Bu Tabak Kimin?

04:30 En Hamarat Benim

06:00 Ruhun Duymaz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>07:30 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>23:45 Hayatımın Neşesi</p> <p>02:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:45 Hayatımın Neşesi

02:10 Diriliş Ertuğrul

04:10 Seksenler

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