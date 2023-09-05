TV yayın akışı 5 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tokatçı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayalimdeki Düğün
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Tarzan Rıfkı
23:45 Tokatçı
01:30 Taran Rıfkı
02:15 Barbar Conan
03:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
22:30 Safir
01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Ya Çok Seversen
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
22:00 Hayalimdeki Düğün
01:30 Soygun
03:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13.45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Benim
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim süleymanoğlu
01:45 Bu Tabak Kimin?
04:30 En Hamarat Benim
06:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:45 Hayatımın Neşesi
02:10 Diriliş Ertuğrul
04:10 Seksenler
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