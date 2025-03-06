TV yayın akışı 6 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...
6 Mart Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mart Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Öldür Beni Sevgilim 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması "Fenerbahçe-Rangers" 20.45
ATV YAYIN AKIŞI: Başka Bir Gün 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.45 - UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması "Fenerbahçe-Rangers"
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Başka Bir Gün
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Piyasa
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Piyasa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Öldür Beni Sevgilim
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Her Yerde Sen
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