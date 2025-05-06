TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mayıs Salı günü tv yayın akışı...
6 Mayıs Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mayıs Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Medusa Darbesi 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Medusa Darbesi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
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