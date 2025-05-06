TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mayıs Salı günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
06 Mayıs 2025 Salı, 11:21
TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Mayıs Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mayıs Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Medusa Darbesi 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

05:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Medusa Darbesi

TV yayın akışı 6 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik

TV rehberi trt TV 8

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