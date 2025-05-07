TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
07 Mayıs 2025 Çarşamba, 09:23
TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Mayıs Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Turist 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Büyük Beyaz 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Megalodon'un Yükselişi

01:45 Yargı

04:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

03:30 Adım Farah

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamrat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Turist

22:15 Çırak

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:45 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Büyük Beyaz

TV yayın akışı 7 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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