TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 7 Nisan Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 7 Nisan Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2024 Pazar, 09:49
TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İşte Hayat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İbo İle Gülşah

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Kibar Feyzo

23:30 Tokatçı

01:15 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Robot Köpek (Yabancı Sinema)

11:40 Dizi TV

12:40 Aldatmak

17:00 Aman Reis Duymasın (Yerli sinema)

19:00 atv Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

19:45 Finale Doğru

21:30 Galatasaray-Fenerbahçe

23:20 Kupa Töreni

00:20 Kim Milyoner Olmak İster (Özel Bölüm)

02:45 Prof. Dr. nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Küçük Bey

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Gırgıriye'de Cümbüş

16:30 üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Titanik

00:00 Yargı

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Prestij Meselesi

22:45 Kirli Sepeti

01:45 Kefaret

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Adım Farah

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 sakla Beni

02:15 Aramızda Kalsın

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

01:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Kara Ağaç Destanı

08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

14:50 Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Yabancı Sinema)

18:15 Ramazan Sevinci

19:50 Ana Haber

20:20 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:00 İlahiyat/ İslami İlimler Fakülteler Arası Kur'anıI Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:20 Sahur Bereketi

05:00 Kapanış

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