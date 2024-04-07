TV yayın akışı 7 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 7 Nisan Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 7 Nisan Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İşte Hayat
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İbo İle Gülşah
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Kibar Feyzo
23:30 Tokatçı
01:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuruluş Osman
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Robot Köpek (Yabancı Sinema)
11:40 Dizi TV
12:40 Aldatmak
17:00 Aman Reis Duymasın (Yerli sinema)
19:00 atv Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
19:45 Finale Doğru
21:30 Galatasaray-Fenerbahçe
23:20 Kupa Töreni
00:20 Kim Milyoner Olmak İster (Özel Bölüm)
02:45 Prof. Dr. nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Küçük Bey
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Gırgıriye'de Cümbüş
16:30 üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Titanik
00:00 Yargı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Hudutsuz Sevda
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Kirli Sepeti
01:45 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 sakla Beni
02:15 Aramızda Kalsın
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
01:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Kara Ağaç Destanı
08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
14:50 Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Yabancı Sinema)
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Ana Haber
20:20 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:00 İlahiyat/ İslami İlimler Fakülteler Arası Kur'anıI Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:20 Sahur Bereketi
05:00 Kapanış
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