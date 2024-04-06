TV yayın akışı 6 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 6 Nisan Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 6 Nisan Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
15:15 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuruluş Osman
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Yollar (Yabancı Sinema)
12:30 Kardeşlerim
16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Gülizar
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
15:30 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Müzik Arası
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Korkma Ben Yanındayım
14:30 Şahane Hayatım
15:45 Kzıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
23:30 Kirli Sepeti
02:15 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
23:50 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Aramızda Kalsın
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
06:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Bir Sevdadır
09:30 Kara Ağaç Destanı
13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
03:20 Sahur Bereketi
05:00 Kapanış
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