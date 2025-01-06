Zembilli dizisinin Kadir'i Özgür Cem Tuğluk kim, kaç yaşında, nereli? Özgür Cem Tuğluk hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kadir Doğramacı karakterine hayat veren Özgür Cem Tuğluk'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Zembilli dizisinin Kadir'i Özgür Cem Tuğluk kim, kaç yaşında, nereli? Özgür Cem Tuğluk hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Zembilli dizisinin Kadir'i Özgür Cem Tuğluk kim, kaç yaşında, nereli? Özgür Cem Tuğluk hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:39

atv dizisi Zembilli'de Kadir Doğramacı karakterine hayat veren Özgür Cem Tuğluk'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin Kadir'i Özgür Cem Tuğluk kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ÖZGÜR CEM TUĞLUK KİMDİR?

Özgür Cem Tuğluk 4 Mayıs 1992 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Özgür Cem Tuğluk, Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun oldu.

ÖZGÜR CEM TUĞLUK HANGİ DİZLERDE OYNADI?

Özgür Cem Tuğluk Baş Belası, Kasaba Doktoru ve Kraliçe gibi dizilerde yer aldı.



Etiketler: #Özgür Cem Tuğluk #kimdir? #zembilli dizisi

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