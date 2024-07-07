TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 7 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz Pazar TV rehberi...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00: PULSAR
09.00: HANIM KÖYLÜ
10.30: DOLUNAY
12.00: VAHE İLE TATİLDE MUTLULUK
14.15: YÜKSEK SOSYETE
16.30: ERKENCİ KUŞ
19.00: STAR HABER
20.00,: ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23.15: İSTANBULLU GELİN
02.15: DOLUNAY
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00: ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
08.30: KONUŞTUKÇA
09.45: MAGAZİN D PAZAR
13.00: EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ
14.00: SESİNDE AŞK VAR
16.15: YALAN
18.30: KANAL D HABER HAFTA SONU
20.00: TURNİKE
ATV YAYIN AKIŞI
08.00: KAHVALTI HABERLERİ
10.00: SEN ANLAT KARADENİZ
13.00: ATV GÜN ORTASI
14.00: SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL/YERLİ SİNEMA
16.00: KARDEŞLERİM
19.00: ATV ANA HABER
20.00: ALAN
00.20: ATEŞ KUŞLARI
03.00: DESTAN
05.20: BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30: ÇALAR SAAT HAFTA SONU
10.00: ŞEVKAT YERİMDAR
13.00: YASAK ELMA
16.00: HUDUTSUZ SEVDA
19.00: NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00: AİLE HÜKÜMETİ
22.30: KİRLİ SEPETİ
01.30: AİLE HÜKÜMETİ
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00: DİZİ
07.45: SÜPER BİR TAKIM
08.00: DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
09.30: MASTERCHEF TÜRKİYE
13.30: YABANCI SİNEMA
15.00: GAZETE MAGAZİN
20.00: MASTERCHEF TÜRKİYE/YENİ BÖLÜM
00.15: MASTERCHEF TÜRKİYE
02.45: GAZETE MAGAZİN
04.45: YABANCI SİNEMA
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