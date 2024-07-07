TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 7 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2024 Pazar, 09:22
TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00: PULSAR

09.00: HANIM KÖYLÜ

10.30: DOLUNAY

12.00: VAHE İLE TATİLDE MUTLULUK

14.15: YÜKSEK SOSYETE

16.30: ERKENCİ KUŞ

19.00: STAR HABER

20.00,: ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23.15: İSTANBULLU GELİN

02.15: DOLUNAY

TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00: ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

08.30: KONUŞTUKÇA

09.45: MAGAZİN D PAZAR

13.00: EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ

14.00: SESİNDE AŞK VAR

16.15: YALAN

18.30: KANAL D HABER HAFTA SONU

20.00: TURNİKE

TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00: KAHVALTI HABERLERİ

10.00: SEN ANLAT KARADENİZ

13.00: ATV GÜN ORTASI

14.00: SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL/YERLİ SİNEMA

16.00: KARDEŞLERİM

19.00: ATV ANA HABER

20.00: ALAN

00.20: ATEŞ KUŞLARI

03.00: DESTAN

05.20: BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08.30: ÇALAR SAAT HAFTA SONU

10.00: ŞEVKAT YERİMDAR

13.00: YASAK ELMA

16.00: HUDUTSUZ SEVDA

19.00: NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00: AİLE HÜKÜMETİ

22.30: KİRLİ SEPETİ

01.30: AİLE HÜKÜMETİ

TV yayın akışı 7 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00: DİZİ

07.45: SÜPER BİR TAKIM

08.00: DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

09.30: MASTERCHEF TÜRKİYE

13.30: YABANCI SİNEMA

15.00: GAZETE MAGAZİN

20.00: MASTERCHEF TÜRKİYE/YENİ BÖLÜM

00.15: MASTERCHEF TÜRKİYE

02.45: GAZETE MAGAZİN

04.45: YABANCI SİNEMA

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