İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

Geçtiğimiz hafta boyunca (24-30 Haziran 2024) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde en çok izlenen diziler açıklandı. İlker Kaleli'nin başrolünde yer aldığı 'La pasión turca' dizisi zirvede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 17:04
İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

1. LA PASIÓN TURCA (1. SEZON)

İstanbul'a taşınıp gizemli bir antikacıyla ilişki yaşamaya başlayan bir profesörün hayatı, bu tutkulu aşk yüzünden altüst olur.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

2. SUPACELL (1. SEZON)

Beş sıradan Güney Londralı, olağanüstü güçleri olduğunu keşfeder ve sevdiği kadını kurtarmak için onları bir araya getirmek tek bir adama kalır.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

3. BRIDGERTON (3. SEZON)

Sosyeteye takdim edilen genç kızlar sezonun yıldızı olmak için can atarken utangaç bir çiçek, sürdürdüğü çifte hayatın sırları ve sürprizleri eşliğinde ışığına kavuşur.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

4. KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

5. KÜBRA (2. SEZON)

Kenar bir mahallede yaşayan kendi hâlinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinir.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

6. GALİÇYA ÇETELERİ

Öldürülen babasının gizli bir çifte hayat yaşadığını öğrenen bir avukat, Galiçyalı bir uyuşturucu karteline sızıp elebaşına yakınlaşarak intikam peşine düşer.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

7. SUSMAYANLAR

Lisede cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 17 yaşındaki bir genç kızın hayatı, açılan soruşturmayla altüst olur ve ilişkileri sınavdan geçer.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

8. SWEET TOOTH (3. SEZON)

Kıyamet sonrası dünyada destansı bir maceraya atılan yarı insan yarı geyik bir çocuk, huysuz koruyucusuyla birlikte ailesini ve yuvasını bulmaya çalışır.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

9. GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ EV ARKADAŞI (2. SEZON)

Şiddet eğilimli sahtekârlar. Soğukkanlı katiller. Bu gerçek öyküler hayal edemeyeceğiniz kadar korkunç birlikte yaşama deneyimlerinden bazılarını su yüzüne çıkarıyor.

İlker Kaleli'nin dizisi zirvede! Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler

10. BRIDGERTON (1. SEZON)

Sosyeteye takdim edilen genç kızlar sezonun yıldızı olmak için can atarken utangaç bir çiçek, sürdürdüğü çifte hayatın sırları ve sürprizleri eşliğinde ışığına kavuşu

İlker Kaleli Netflix Türkiye La Pasion Turca

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