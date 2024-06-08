TV yayın akışı 8 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...
Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:00 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:35 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
02:30 Denizden Gelen (Yerli Sinema)
04:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
22:45 Arka Sokaklar
02:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)
03:30 Müzik Arası
04:30 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:30 Yabani
02:15 Mucize Doktor
04:45 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:20 Yerli Dizi Tekrarı
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
22:15 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:15 Baba Ocağı
06:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Yabancı Sinema
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kara Ağaç Destanı
14:40 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:20 Yaşam Başka Yerde
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