TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hayallerinin Peşinde
06:45 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı (28. Bölüm)
00:20 Sustalı Ceylan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 - Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:00 - Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 - Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 - Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 - Hızlı ve Öfkeli 7 (Türkçe Dublaj)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah (Canlı)
10:00 - Bahar (Tekrar)
12:30 - Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 - Show Ana Haber (Canlı)
20:00 - Bahar (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış (Canlı)
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 - En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30 - Hudutsuz Sevda (Alt Yazılı)
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 - Recep İvedik 7
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Gel Konuşalım
10:55 - Survivor Panorama
12:30 - İşte Benim Stilim
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor All Star - Gönüllüler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Güne Başlarken
09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Kral Kaybederse
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