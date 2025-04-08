TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
08 Nisan 2025 Salı, 09:19
TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hayallerinin Peşinde

06:45 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı (28. Bölüm)

00:20 Sustalı Ceylan

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 - Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 - Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 - Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 - Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 - Hızlı ve Öfkeli 7 (Türkçe Dublaj)

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 - Bu Sabah (Canlı)

10:00 - Bahar (Tekrar)

12:30 - Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 - Show Ana Haber (Canlı)

20:00 - Bahar (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış (Canlı)

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 - En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 - Hudutsuz Sevda (Alt Yazılı)

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 - Recep İvedik 7

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 - Tuzak

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Gel Konuşalım

10:55 - Survivor Panorama

12:30 - İşte Benim Stilim

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor All Star - Gönüllüler

TV yayın akışı 8 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Güne Başlarken

09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Kral Kaybederse

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