TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
9 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mart Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:30 Piyasa
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23:15 Piyasa
01:30 Çatı Katı Aşk
03:15 5N1K
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07:00 Yedi Numara
07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Bir Zamanlar İstanbul
15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Vefa Sultan
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:25 Sahur Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kral Kaybederse
02:00 Yalı Çapkını
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
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