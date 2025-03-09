TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 10:03
TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mart Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:30 Piyasa

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:15 5N1K

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:00 Yedi Numara

07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Bir Zamanlar İstanbul

15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Vefa Sultan

01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:25 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Kral Kaybederse

02:00 Yalı Çapkını

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Bir Gece Masalı

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Can Borcu

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 9 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

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