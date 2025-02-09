TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
09 Şubat 2025 Pazar, 09:15
TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9 Şubat Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Şubat Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

14:40 Kardelenler

16:40 Başka Bir Gün

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:15 Kardelenler

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:15 Annem Ankara

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:15 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Bahar

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Salur Kazan

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Belgesel

14:00 Dizi

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor 2025

TV rehberi trt TV 8

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