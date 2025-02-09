TV yayın akışı 9 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...
9 Şubat Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Şubat Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
14:40 Kardelenler
16:40 Başka Bir Gün
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:15 Kardelenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:15 Annem Ankara
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:15 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bahar
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Salur Kazan
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Belgesel
14:00 Dizi
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!