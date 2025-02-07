Konsey filminin konusu ne? Konsey filminin oyuncuları kim?
Konsey (Conclave) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konsey filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Konsey filminin konusu ne? Konsey filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Konsey filminin yönetmen koltuğunda Edward Berger oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Harris ve Peter Straughan üstleniyor. Peki, Konsey filminin konusu ne? Konsey filminin oyuncuları kim?
KONSEY FİLMİNİN KONUSU NE?
Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek; yeni Papa’nın seçileceği konsey sürecini yönetmekle görevlendirilir ve burada kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulur. Bölünmeler, skandallar, Vatikan içindeki siyasi rekabet ve entrikalar yoğunlaşırken Lawrence, ölen Papa’nın yeni Papa seçilmeden önce mutlaka ortaya çıkarılması gereken kritik bir sırla hayata gözlerini yumduğunu fark eder.
KONSEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ralph Fiennes
Stanley Tucci
John Lithgow
Isabella Rossellini
Carlos Diehz
Lucian Msamati
Sergio Castellitto
Lucian Msamati
KONSEY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Konsey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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