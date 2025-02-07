Kırarım Kalbini filminin konusu ne? Kırarım Kalbini filminin oyuncuları kim?
Kırarım Kalbini (Love Hurts) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırarım Kalbini filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırarım Kalbini filminin konusu ne? Kırarım Kalbini filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kırarım Kalbini filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Eusebio oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Murray ve Josh Stoddard üstleniyor. Peki, Kırarım Kalbini filminin konusu ne? Kırarım Kalbini filminin oyuncuları kim?
KIRARIM KALBİNİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, geride bırakmak istediği karanlık bir sırrı olan görünüşte yumuşak huylu bir emlakçının, geçmişinden bu sırrın yeniden hayatına girmesiyle yaşadıklarını anlatıyor.
KIRARIM KALBİNİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ke Huy Quan
Ariana DeBose
Mustafa Shakir
Lio Tipton
Daniel Wu
Cam Gigandet
Marshawn Lynch
André Eriksen
Rhys Darby
Drew Scott
KIRARIM KALBİNİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kırarım Kalbini filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir? #Film
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