TV yayın akışı 9 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz Salı TV rehberi...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 9 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
22:30 Dünya Güzellerim Tatilde
01:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
03:00 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
22:00 Denizde Dehşet (Yabancı Sinema)
23:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)
02:10 Ateş Kuşları
05:10 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
09:10 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Seksenler
15:20 Göndül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "İspanya-Fransa"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:30 Lingo Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Recep İvedik 3(Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 2012 (Yabancı Sinema)
23:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
01:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
02:45 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
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