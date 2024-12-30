Yılbaşı sofranıza çok yakışacak: Babagannuş tarifi

Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:55

Güncelleme: 30.12.2024 - 14:55

Yılbaşı sofraları, hem gözlere hem de damaklara hitap eden lezzetlerle daha da özel hale gelir. Ortadoğu mutfağının yıldızlarından biri olan Babagannuş, hem sağlıklı hem de lezzetli bir meze seçeneği olarak sofranızı taçlandıracak. Izgara sebzelerin nefis uyumunu ve zeytinyağının enfes aromasını bir araya getiren bu tarifi, yılbaşı sofranıza mutlaka eklemelisiniz!

Babagannuş İçin Gerekli Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz (isteğe bağlı)

Kimyon ve pul biber (isteğe bağlı)

Maydanoz (süsleme için)

Babagannuş Tarifi

Sebzeleri közleyin: Patlıcanları ve kapya biberleri közleyerek yumuşayana kadar pişirin. Kabuklarını soyun ve bir kaba alın.

Sebzeleri doğrayın: Közlenmiş patlıcanları ve biberleri küçük parçalar halinde doğrayın veya bir çatal yardımıyla ezin.

Karışımı hazırlayın: Doğradığınız sebzelerin üzerine tahini, rendelenmiş sarımsağı, limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ekleyin. İyice karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Baharatları ekleyin: Karışıma isteğe bağlı olarak kimyon ve pul biber ekleyebilirsiniz.

Servis edin: Babagannuşunuzu bir tabağa alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve ince kıyılmış maydanozla süsleyin. Yanında sıcak pita ekmeği veya krakerlerle servis edebilirsiniz.

Püf Noktası: Patlıcanları közlerken ocak yerine fırını tercih edebilirsiniz. Ayrıca daha yoğun bir aroma için sebzeleri odun ateşinde közlemek harika bir seçenek olacaktır.