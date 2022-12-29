Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var?

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 17:11
<p>31 Aralık 2022 yılbaşı gecesi evde geçirecek olanlar televizyon ekranlarında hangi programların olacağını merak ediyor. İşte, yılbaşında yayımlanacak olan televizyon programları...</p>

31 Aralık 2022 yılbaşı gecesi evde geçirecek olanlar televizyon ekranlarında hangi programların olacağını merak ediyor. İşte, yılbaşında yayımlanacak olan televizyon programları...

<p><strong>ŞARKILAR BİZİ SÖYLER - KANAL D</strong></p> <p>Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı, yılbaşı akşamında yayımlanan programlardan olacak.</p>

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER - KANAL D

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı, yılbaşı akşamında yayımlanan programlardan olacak.

<p><strong>ATA DEMİRER GAZİNOSU - FOX TV</strong></p> <p>Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yılbaşı akşamında Fox TV'de ekranlarda olacak. Programda Ata Demirer'e bir orkestra ve dansçılar eşlik edecek.</p>

ATA DEMİRER GAZİNOSU - FOX TV

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yılbaşı akşamında Fox TV'de ekranlarda olacak. Programda Ata Demirer'e bir orkestra ve dansçılar eşlik edecek.

<p><strong>KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - ATV</strong></p> <p>ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yılbaşı akşamında ekranlara gelecek. Programın konuk yarışmacı ise Hülya Avşar olacak.</p>

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - ATV

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yılbaşı akşamında ekranlara gelecek. Programın konuk yarışmacı ise Hülya Avşar olacak.

<p><strong>GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV</strong></p> <p>Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yılbaşı özel bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek. Programa Sagopa Kajmer, Ramiz, Devrim Özkan, Aleyna Tilki, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek, Levent Yüksel ve Aytaç Doğan konuk olarak katılacak. </p>

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SHOW TV

Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yılbaşı özel bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek. Programa Sagopa Kajmer, Ramiz, Devrim Özkan, Aleyna Tilki, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek, Levent Yüksel ve Aytaç Doğan konuk olarak katılacak. 

<p><strong>İBO SHOW - STAR TV</strong></p> <p>İbrahim Tatlıses'in İBO Show programı, yılbaşı akşamında Start TV'de ekranlara gelecek. Programa Gülben Ergen, İrem Derici, Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer ve Şafak Sezer konuk olacak.</p>

İBO SHOW - STAR TV

İbrahim Tatlıses'in İBO Show programı, yılbaşı akşamında Start TV'de ekranlara gelecek. Programa Gülben Ergen, İrem Derici, Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer ve Şafak Sezer konuk olacak.

<p><strong>YENİ YIL NOSTALJİSİ - TRT</strong></p> <p>Yılbaşı akşamında TRT'de, daha önce TRT ekranlarında yer alan sanatçıların programı yeniden yayımlanacak. Saat 00:15'te başlayacak olan ''1'de Nostalji'' programında 1970, 80 ve 90'ların şarkıları ''Yeni Yıl Nostaljisi'' adıyla ekranlara gelecek.</p>

YENİ YIL NOSTALJİSİ - TRT

Yılbaşı akşamında TRT'de, daha önce TRT ekranlarında yer alan sanatçıların programı yeniden yayımlanacak. Saat 00:15'te başlayacak olan ''1'de Nostalji'' programında 1970, 80 ve 90'ların şarkıları ''Yeni Yıl Nostaljisi'' adıyla ekranlara gelecek.

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