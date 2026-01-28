Jennifer Lawrence'ın yeni psikolojik gerilim filmi Geber Aşkım'ın (Die My Love) fragmanı yayımlandı ve izleyicilere, 2025 Cannes Film Festivali'nde eleştirmenlerin "çarpıcı" diye nitelendirdiği performansa dair ilk önemli bakışı sundu. Peki, Geber aşkım filminin konusu nedir? Geber aşkım filmi oyuncuları kimler?
GEBER AŞKIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Grace (Jennifer Lawrence) ve Jackson (Robert Pattinson) evlendikten sonra taşraya, Jackson’ın ölen amcasının evine taşınıp kendilerine bir hayat kurma niyetindedir. Çift, çocukları doğduktan sonra birbirinden uzaklaşırken, Grace aklİ melekesini yitirmeye başlar.
GEBER AŞKIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jennifer Lawrence
Robert Pattinson
Sissy Spacek
Sarah Lind