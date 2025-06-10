Gece Adamı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Travis Nicholas Zariwny üstleniyor. Peki, Gece Adamı filminin konusu ne? Gece Adamı filminin oyuncuları kim?
GECE ADAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Alex, hasta büyükannesi Anna ile yaşayan bir genç kızdır. Büyük bir evde yaşayan genç kız tavan arasını karıştırırken değişik bir oyun bulur. İncelemeye başladığında oyunun en kötü kabuslarını gerçeğe dönüştüren Midnigt Man ile ilgili olduğunu anlar. Alex ve arkadaşları başta oyunun zararsız olduğunu düşünür ve oynamaya başlar. Fakat Midnigt Man’ın uyanmasına neden olurlar. Bu sırada Anna’yı kontrole gelen Dr. Goodberry evdeki varlığı hisseder. Midnight Man’in sadece kazanmak için oynadığını bilen doktor çocukları masum olduğunu düşündükleri oyun hakkında uyarır. Fakat her şey için artık çok geçtir.
GECE ADAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gabrielle Haugh - Alex Luster
Robert Englund - Dr. Goodberry
Grayson Gabriel - Miles
Lin Shaye - Anna
Summer H. Howell - Anna
Kyle Strauts - The Midnight Man
Em Haine - Kelly
Keenan Lehmann - Max
Louise Linton - Annie Luster
Sarah-Rose Meredith - Mary
Michael Sirow - Alan
Luca Villacis - Jaden
GECE ADAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gece Adamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.