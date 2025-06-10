Gece Adamı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Travis Nicholas Zariwny üstleniyor. Peki, Gece Adamı filminin konusu ne? Gece Adamı filminin oyuncuları kim?

GECE ADAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Alex, hasta büyükannesi Anna ile yaşayan bir genç kızdır. Büyük bir evde yaşayan genç kız tavan arasını karıştırırken değişik bir oyun bulur. İncelemeye başladığında oyunun en kötü kabuslarını gerçeğe dönüştüren Midnigt Man ile ilgili olduğunu anlar. Alex ve arkadaşları başta oyunun zararsız olduğunu düşünür ve oynamaya başlar. Fakat Midnigt Man’ın uyanmasına neden olurlar. Bu sırada Anna’yı kontrole gelen Dr. Goodberry evdeki varlığı hisseder. Midnight Man’in sadece kazanmak için oynadığını bilen doktor çocukları masum olduğunu düşündükleri oyun hakkında uyarır. Fakat her şey için artık çok geçtir.

GECE ADAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabrielle Haugh - Alex Luster

Robert Englund - Dr. Goodberry

Grayson Gabriel - Miles

Lin Shaye - Anna

Summer H. Howell - Anna

Kyle Strauts - The Midnight Man

Em Haine - Kelly

Keenan Lehmann - Max

Louise Linton - Annie Luster

Sarah-Rose Meredith - Mary

Michael Sirow - Alan

Luca Villacis - Jaden

GECE ADAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gece Adamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.