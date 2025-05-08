Hücre 211 filminin konusu ne? Hücre 211 filminin oyuncuları kim?
Hücre 211 (Cell 211) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hücre 211 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hücre 211 filminin konusu ne? Hücre 211 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hücre 211 filminin yönetmen koltuğunda Daniel Monzon oturuyor. Filmin senaristliğini Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzon, Francisco Perez Gandul üstleniyor. Peki, Hücre 211 filminin konusu ne? Hücre 211 filminin oyuncuları kim?
HÜCRE 211 FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir hapishane ayaklanmasının iki zıt ucundaki iki adamın hikâyesi. Ayaklanmayı çıkaran mahkum ve isyanın ortasında kalınca hayatta kalmak için mahkum taklidi yapan genç gardiyan.
HÜCRE 211 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luis López Tosar
Alberto Ammann
Antonio Resines
Carlos Bardem
Manuel Morón
Juan Carlos Mangas
Miguel Martín
Manolo Solo
Patxi Bisquert
HÜCRE 211 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hücre 211 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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