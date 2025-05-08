Yayınlanma: 08.05.2025 - 19:27

Güncelleme: 08.05.2025 - 19:27

Tek Başına filminin yönetmen koltuğunda John Hyams oturuyor. Filmin senaristliğini Mattias Olsson üstleniyor. Peki, Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim?

TEK BAŞINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Eşini kaybettikten kısa bir süre sonra soğukkanlı bir katil tarafından kaçırılan Jessica’nın kaçmak için tek çaresi ormanlık alana gitmektir. Burada yoluna devam etmesi için dış etkenler, doğa ve izini kaybettirmeye çalışarak ne pahasına olursa olsun tek başına hayata kalmaya çalışacaktır.

TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jules Willcox

Marc Menchaca

Anthony Heald

Jonathan Rosenthal

Laura Duyn

Shelly Lipkin

TEK BAŞINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tek Başına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.