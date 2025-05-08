Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim?

Tek Başına (Alone) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tek Başına filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 19:27

Tek Başına filminin yönetmen koltuğunda John Hyams oturuyor. Filmin senaristliğini Mattias Olsson üstleniyor. Peki, Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim? 

TEK BAŞINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Eşini kaybettikten kısa bir süre sonra soğukkanlı bir katil tarafından kaçırılan Jessica’nın kaçmak için tek çaresi ormanlık alana gitmektir. Burada yoluna devam etmesi için dış etkenler, doğa ve izini kaybettirmeye çalışarak ne pahasına olursa olsun tek başına hayata kalmaya çalışacaktır.

TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jules Willcox

Marc Menchaca

Anthony Heald

Jonathan Rosenthal

Laura Duyn

Shelly Lipkin

TEK BAŞINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tek Başına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Kurak Mevsim filminin konusu ne? Kurak Mevsim filminin oyuncuları kim?

Kurak Mevsim filminin konusu ne? Kurak Mevsim filminin oyuncuları kim?
Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?

Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?
Hırsızlar Şehri filminin konusu ne? Hırsızlar Şehri filminin oyuncuları kim?

Hırsızlar Şehri filminin konusu ne? Hırsızlar Şehri filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler