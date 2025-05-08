Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim?
Tek Başına (Alone) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tek Başına filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tek Başına filminin yönetmen koltuğunda John Hyams oturuyor. Filmin senaristliğini Mattias Olsson üstleniyor. Peki, Tek Başına filminin konusu ne? Tek Başına filminin oyuncuları kim?
TEK BAŞINA FİLMİNİN KONUSU NE?
Eşini kaybettikten kısa bir süre sonra soğukkanlı bir katil tarafından kaçırılan Jessica’nın kaçmak için tek çaresi ormanlık alana gitmektir. Burada yoluna devam etmesi için dış etkenler, doğa ve izini kaybettirmeye çalışarak ne pahasına olursa olsun tek başına hayata kalmaya çalışacaktır.
TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jules Willcox
Marc Menchaca
Anthony Heald
Jonathan Rosenthal
Laura Duyn
Shelly Lipkin
TEK BAŞINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tek Başına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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