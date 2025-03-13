Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim?

Gecenin Kıyısı filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gecenin Kıyısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 20:42

Gecenin Kıyısı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Türker Süer üstleniyor. Peki, Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim? 

GECENİN KIYISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya prömiyerini Venedik'te gerçekleştiren film, Türkiye'nin politik açıdan çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerde kardeşi Kenan'ı askeri mahkemeye teslim etmesi gereken subay Sinan'ın hikâyesini takip ediyor.

GECENİN KIYISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Rıfat Şungar

Berk Hakman

Mert Tümer

Serkan Ilgaz

Yılmaz Gökgöz

Baran Akbulut

Eda Akalın

Şencan Güleryüz


Etiketler: #konusu nedir?

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