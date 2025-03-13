Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim?
Gecenin Kıyısı filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gecenin Kıyısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gecenin Kıyısı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Türker Süer üstleniyor. Peki, Gecenin Kıyısı filminin konusu ne? Gecenin Kıyısı filminin oyuncuları kim?
GECENİN KIYISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünya prömiyerini Venedik'te gerçekleştiren film, Türkiye'nin politik açıdan çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerde kardeşi Kenan'ı askeri mahkemeye teslim etmesi gereken subay Sinan'ın hikâyesini takip ediyor.
GECENİN KIYISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ahmet Rıfat Şungar
Berk Hakman
Mert Tümer
Serkan Ilgaz
Yılmaz Gökgöz
Baran Akbulut
Eda Akalın
Şencan Güleryüz
Etiketler: #konusu nedir?
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