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Gelenek Görenek filminin konusu ne? Gelenek Görenek filminin oyuncuları kim?

Gelenek Görenek filminin konusu ne? Gelenek Görenek filminin oyuncuları kim?

1.07.2026 18:52:00
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Haber Merkezi
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Gelenek Görenek filminin konusu ne? Gelenek Görenek filminin oyuncuları kim?

Gelenek Görenek filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gelenek Görenek filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gelenek Görenek filminin konusu ne? Gelenek Görenek filminin oyuncuları kim?
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Gelenek Görenek filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Gelenek Görenek filminin konusu ne? Gelenek Görenek filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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GELENEK GÖRENEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, birbirini çok seven Zarife ve Metin’in gelenek görenekler nedeniyle kavuşamamaları sonrası düzene baş kaldırmalarını anlatıyor.

Zarife ve Metin evlenmelerine engel olacak kadar gelenek göreneklerine bağlı olan köylerinde birbirlerine kavuşma yollarını ararken Metin’in aklına bütün dengeleri değiştirecek "Dezmal (Yazma) Kaçırma" fikri yatar. Metin Zarife’nin yazmasını kaçırmak isterken, Zarife’nin ablasının yazmasını kaçırır. Gelenek ve göreneklere göre Metin, Zarife ile değil ablası ile evlenmek zorunda kalacaktır. Metin sevdiği kızın ablası ile evlenmemek için zaten baştan beri karşı olduğu gelenekleri değiştirmeyi kafasına koyar. 

GELENEK GÖRENEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bülent Emrah Parlak

Didem Balçın

Bahar Şahin

GELENEK GÖRENEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gelenek Görenek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

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