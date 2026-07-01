TV yayın akışı 1 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Temmuz Çarşamba yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Bay Yanlış
12.15 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.15 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Gelenek Görenek
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Benim Tatlı Yalanım
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.15 Yürek Çıkmazı
16.45 Lingo Türkiye
18.00
Ana Haber
19.00 İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
21.15 Onbeşliler
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
13.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye