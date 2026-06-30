Koloni filminin yönetmen koltuğunda Tim Fehlbaum oturuyor. Filmin senaristliğini Tim Fehlbaum ve Mariko Minoguchi üstleniyor. Peki, Koloni filminin konusu ne? Koloni filminin oyuncuları kim?

KOLONİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzak bir gelecekte, uzun süre önce yaşanmaz bir hale gelmiş olan Dünya'ya zorunlu iniş yapan bir kadın astronot, artık çorak olan bu gezegenin kalan nüfusunun kaderine karar vermek zorunda kalır.

KOLONİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nora Arnezeder

Iain Glen

Sarah-Sofie Boussnina

Sope Dirisu

Sebastian Roché

KOLONİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koloni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.