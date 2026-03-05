Gelin! filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maggie Gyllenhaal üstleniyor. Peki, Gelin! filminin konusu ne? Gelin! filminin oyuncuları kim?
GELİN! FİLMİNİN KONUSU NE?
Yalnız bir Frankenstein, 1930’ların Chicago’suna giderek, çığır açan bilim insanı Dr. Euphronious’tan kendisine bir eş yaratmasını ister. İkili, öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürür ve Gelin doğar. Sonrasında yaşananlar, ikisinin de hayal edebileceğinden öteye geçer: Cinayet, ruh istilası, delilik sınırında bir kültürel ayaklanma ve yasaklı aşıkların sarsıcı romantizmi…
GELİN! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessie Buckley
Christian Bale
Penélope Cruz
Peter Sarsgaard
Annette Bening
Jake Gyllenhaal
Julianne Hough
John Magaro
GELİN! FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Gelin! filmi 6 Mart Cuma günü sinemalardaki yerini alacak.
GELİN! FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Gelin! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.