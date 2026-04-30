30.04.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim?

Geliş (Arrival) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geliş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim?

Geliş filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. Filmin senaristliğini ise Eric Heisserer üstleniyor. Peki, Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GELİŞ FİLMİNİN KONUSU NE? 

Bir dil bilimci gerginlik savaşa evrilmeden Dünya'ya gelen uzaylıların dilini ve niyetini çözmek üzere ABD ordusu tarafından göreve çağırılır.

GELİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Adams

Jeremy Renner

Forest Whitaker

Abigail Pniowsky

Michael Stuhlbarg

Julia Scarlett Dan

Mark O'Brien

Jadyn Malone

GELİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geliş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.

İlgili Haberler

TV yayın akışı 30 Nisan Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 30 Nisan Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 30 Nisan 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 30 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim?
Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim? Zihin Kafesi (Mindcage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zihin Kafesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim?
Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?
Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim? Yukarıdaki Tehlike 3 (Skylines 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?