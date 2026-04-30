Geliş filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. Filmin senaristliğini ise Eric Heisserer üstleniyor. Peki, Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
GELİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir dil bilimci gerginlik savaşa evrilmeden Dünya'ya gelen uzaylıların dilini ve niyetini çözmek üzere ABD ordusu tarafından göreve çağırılır.
GELİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Amy Adams
Jeremy Renner
Forest Whitaker
Abigail Pniowsky
Michael Stuhlbarg
Julia Scarlett Dan
Mark O'Brien
Jadyn Malone
GELİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Geliş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.