Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?

Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?

29.04.2026 19:48:00
Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?

Yukarıdaki Tehlike 3 (Skylines 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?

Yukarıdaki Tehlike 3  filminin yönetmetmenliğini ve senaristliğini Liam O'Donnell üstleniyor. Peki, Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİNİN KONUSU NE? 

Bir virüs, dünyada ikamet eden dost canlısı uzaylıları inanlara karşı düşman yapmıştır. Çare olarak da Kaptan Rose Corley, insanlıktan geriye kalanları kurtarmak için bir grup paralı askerle uzaylıların dünyasına göreve çıkar.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lindsey Morgan

Jonathan Howard

Daniel Bernhardt

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yukarıdaki Tehlike 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.

