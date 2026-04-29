29.04.2026 20:49:00
Haber Merkezi
Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim?

Zihin Kafesi (Mindcage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zihin Kafesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim?

Zihin Kafesi filminin yönetmetmen koltuğunda Mauro Borrelli oturuyor. Filmin senaristliğini ise Reggie Keyohara üstleniyor. Peki, Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ZİHİN KAFESİ FİLMİNİN KONUSU NE? 

Dedektifler Jake ve Mary, bir taklitçi katilin saldırması üzerine "Sanatçı" adlı hapsedilmiş bir seri katilden yardım isterler. Mary, Sanatçı'nın parlak ama çarpık ruhunda ipuçları ararken, o ve Jake şeytani bir kedi ve fare oyununun tuzağına düşer. Bu süreçte ikisi, Sanatçı ve onun taklitçisinden bir adım önde olmak için zamana karşı yarışır.

ZİHİN KAFESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elisha Bascomb

Neb Chupin

Alba Borrelli

Nikola Chupin

Barry Clifton

Amy Eversole

Nahesi Crawford

Katherine Forbes

ZİHİN KAFESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zihin Kafesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.

