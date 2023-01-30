Show TV'nin en iddialı dizisi... Seyircilerin beklemediği karar
Show TV ekranlarında yayınlanan ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi'' adlı TV dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Dizinin final yapacağı iddiaları ortalıkta dolaşıyordu.
Son dönemde ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi'' dizisi için final kararı verileceği iddia edilmişti. Ancak söz konusu haberi kanal yönetimi ve yapım şirketi doğrulamamıştı.
YENİ TRANSFERLER
Final yapacağı iddiaları asılsız çıkan diziye iddialı bir oyuncu daha katıldı. TV100 Ekibinden gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisi Show TV’nin ilgiyle takip edilen yapımlarının başında geliyor. BKM imzalı dizinin kadrosuna son olarak çok değerli bir oyuncu katıldı. Neslihan Yeldan fenomen dizinin ekibine dahil oldu.
Ünlü oyuncu dizide Özge Özberk’in ablası ‘Asuman’ karakterine hayat verecek. Proje tasarımı ve senaryosuna Gani Müjde’nin imza attığı ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada…
YENİ OYUNCULARDA KATILACAK
Öte yandan edinilen bilgiye göre ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi'' dizisinin kadrosuna yeni oyuncularda katılacak. Haziran ayında sezon final yapması beklenen ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi'' dizisinin gelecek sezonda da Show TV ekranlarında yayınlanmasın bekleniyor.
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