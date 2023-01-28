47 yıllık köfteci lezzetli köfte pişirmeyi sağlayan yöntemi verdi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 19:23

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 19:23

Köfte, Türk mutfağında en sevilen yemekler arasında yer alıyor. İran, Suriye, Irak, Ermenistan ve Balkan ülkelerinde de tüketilen köfte genellikle kıyma ile yapılıyor.

Köfte pişirirken bazı incelikleri bilmek gerekiyor.

47 yıldır Üsküp'te köftecilik yapan Hasan usta lezzetli köfte yapmanın sırlarını paylaştı;

* Kıyma biraz yağlı olmalıdır.

* Kıyma iki kez çektirilmelidir.

Asla ayçiçek yağı kullanılmamalıdır. Zeytinyağı en lezzetli ve en sağlıklı yağdır.









Peki lezzetli köftenin tarifi nasıldır?

Gerekli malzemeler;

600 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 dilim ekmek bayat ekmek içi

2 yemek kaşığı süt

1 diş sarımsak

¼ demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kimyon

½ çay kaşığı karışık köfte baharatı

Kızartmak için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı





KÖFTENİN YAPILIŞI

*Köfteyi hazırlamak için soğanları rendeleyerek işe başlayın. Rendelediğiniz soğanın fazla suyunu sıkıp öyle kullanın.



* Ardından sarımsakları ince ince doğrayın.



* Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüğünüz maydanozları ince ince kıyın



* Baharatları ilave edin. Ekmekle sütü biraz ıslatın ve fazla suyunu elinizle iyice sıkın.



* Tercihinize göre iki kez çekilmiş kıymayı karıştırma kabının içine koyun.



*15 dakika kadar iyice yoğurun ve buzdolabına kaldırarak yarım saat dinlendirin.



* Sonrasında buzdolabından çıkardığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın ve avuç içerisinde yuvarlayarak köftelere bastırıp isteğinize göre şekil verin.



* Tavanın içerisine yağı koyup köftenizi arkalı önlü iyice pişirin.



* Köftenizi sıcak olarak servis edebilirsiniz.



Yanına dilerseniz salata veya pirinç pilavı yapabilirsiniz.





LEZZETLİ KÖFTENİN PÜF NOKTASI

*Orta yağlı kıymayı damak tadınıza göre kuzu kıymayla da karıştırabilirsiniz.





*Kıymanın ağırlığını almak için yarım limon kabarması için ise karbonat, yumuşak olması için 2 yemek kaşığı da içme suyu ekleyebilirsiniz.