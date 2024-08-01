Ejderin Öpücüğü filminin konusu ne? Ejderin Öpücüğü filminin oyuncuları kim?
Ejderin Öpücüğü (Kiss of the Dragon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejderin Öpücüğü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ejderin Öpücüğü filminin konusu ne? Ejderin Öpücüğü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ejderin Öpücüğü filminin yönetmen koltuğunda Chris Nahon oturuyor. Filmin senaristliğini Jet Li ve Luc Besson üstleniyor. Peki, Ejderin Öpücüğü filminin konusu ne? Ejderin Öpücüğü filminin oyuncuları kim?
EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Çin gizli servisinin bir mensubu, özel görevle Paris'e gönderilir. Burada, cinayeti de içeren bir dizi karmaşık olayla karşılaşır. Kahramandan ziyade anti-kahramana yakın bir portre çizen adamımız, bir sır yumağını çözmek yolunda Paris'in altını üstüne getirecektir. Filmde, çocuğunu arayan Nebraskalı bir kadın rolünde karşımıza çıkan Bridget Fonda'dan tutun da, Paris'i bir fon olarak kullanmaktan öte amaç gütmeyen sahnelerine kadar herşey, ayağı yere basan bir senaryonun gerektirdiklerine alabildiğine uzak. Diyebiliriz ki senarist ve yapımcı kimliğiyle filme damgasını vuran Luc Besson, Jet Li'li güzel dövüş koreografileri dışında pek bir şeye aldırmadan, kung-fu motiflerinin olabildiğince çoğunu içeren bir film çekmiş... Çok aksiyon, çok Paris, çok abartı...
EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jet Li
Bridget Fonda
Tchéky Karyo
Ric YoungBurt Kwouk
Max Ryan
Ludovic Berthillot
Cyril Raffaelli
John Forgeham
Vincent Wong
Stephanie Martin
David Gabison
Paul Barrett
Daniel Milgram
Taïra
Laurence Ashley
Didier Azoulay
Kentaro
Colin Prince
Vincent Glo
EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ejderin Öpücüğü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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