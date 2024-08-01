Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:57

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:57

Ejderin Öpücüğü filminin yönetmen koltuğunda Chris Nahon oturuyor. Filmin senaristliğini Jet Li ve Luc Besson üstleniyor. Peki, Ejderin Öpücüğü filminin konusu ne? Ejderin Öpücüğü filminin oyuncuları kim?

EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çin gizli servisinin bir mensubu, özel görevle Paris'e gönderilir. Burada, cinayeti de içeren bir dizi karmaşık olayla karşılaşır. Kahramandan ziyade anti-kahramana yakın bir portre çizen adamımız, bir sır yumağını çözmek yolunda Paris'in altını üstüne getirecektir. Filmde, çocuğunu arayan Nebraskalı bir kadın rolünde karşımıza çıkan Bridget Fonda'dan tutun da, Paris'i bir fon olarak kullanmaktan öte amaç gütmeyen sahnelerine kadar herşey, ayağı yere basan bir senaryonun gerektirdiklerine alabildiğine uzak. Diyebiliriz ki senarist ve yapımcı kimliğiyle filme damgasını vuran Luc Besson, Jet Li'li güzel dövüş koreografileri dışında pek bir şeye aldırmadan, kung-fu motiflerinin olabildiğince çoğunu içeren bir film çekmiş... Çok aksiyon, çok Paris, çok abartı...

EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet Li

Bridget Fonda

Tchéky Karyo

Ric YoungBurt Kwouk

Max Ryan

Ludovic Berthillot

Cyril Raffaelli

John Forgeham

Vincent Wong

Stephanie Martin

David Gabison

Paul Barrett

Daniel Milgram

Taïra

Laurence Ashley

Didier Azoulay

Kentaro

Colin Prince

Vincent Glo

EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderin Öpücüğü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.