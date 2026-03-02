Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026
Gerzek Şaban filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerzek Şaban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gerzek Şaban filminin konusu ne? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler?

Gerzek Şaban filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Erdoğan Tünaş üstleniyor. Peki, Gerzek Şaban filminin konusu ne? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE? 

Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman’ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman’ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman’ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman’ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi’nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Ülkü Özen

Reha Yurdakul

Muharrem Gürses

Hasan Ceylan

Yadigar Ejder

Nejat Gürçen

Ekrem Gökkaya

Hakkı Kıvanç 

Renan Fosforoğlu 

Çetin Başaran 

Süheyl Egriboz 

Kudret Karadag 

Baki Tamer 

Coşkun Göğen 

Ahmet Turgutlu 

GERZEK ŞABAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Gerzek Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.

