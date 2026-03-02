Gerzek Şaban filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Erdoğan Tünaş üstleniyor. Peki, Gerzek Şaban filminin konusu ne? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
GERZEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman’ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman’ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman’ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman’ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi’nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.
GERZEK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Ülkü Özen
Reha Yurdakul
Muharrem Gürses
Hasan Ceylan
Yadigar Ejder
Nejat Gürçen
Ekrem Gökkaya
Hakkı Kıvanç
Renan Fosforoğlu
Çetin Başaran
Süheyl Egriboz
Kudret Karadag
Baki Tamer
Coşkun Göğen
Ahmet Turgutlu
GERZEK ŞABAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Gerzek Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.