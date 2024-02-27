Gibi 5.sezon ne zaman yayımlanacak? Gibi yeni sezon oyuncuları kimler?
Gibi’nin yeni sezonu için tarih açıklandı. Dizinin izleyicileri yeni sezonun ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Gibi 5.sezon ne zaman yayımlanacak? Gibi yeni sezon oyuncuları kimler?
Gibi 5. Sezon tarihi açıklandı. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladandı. Peki, Gibi 5.sezon ne zaman yayımlanacak? Gibi yeni sezon oyuncuları kimler?
GİBİ DİZİSİ YENİ SEZONU NE ZAMAN?
Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrolünde yer aldığı, sosyal medyada fenomen haline gelen Gibi dizisinin beşinci sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu. Gibi dizinin 5.sezon ilk bölümü 8 Mart 2024 tarihinde yayımlanacak.
GİBİ DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?
Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi, Exxen platformunda yayınlanmaktadır.
GİBİ DİZİSİ KARAKTERLER
Feyyaz Yiğit Yılmaz
Kıvanç Kılınç İlkkan
Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- 'Gıda Dedektifi' yöneticisine gözaltı
- Canlı yayında 'mal varlığı' sorusuna yanıt
- Tolga Savacı kimdir?
- Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça'
- 'İnadına kaybettirecekler...'
- Cem Küçük'ün 'swinger' gafı gündem oldu
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!