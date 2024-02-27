Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:59

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:59

Gibi 5. Sezon tarihi açıklandı. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladandı. Peki, Gibi 5.sezon ne zaman yayımlanacak? Gibi yeni sezon oyuncuları kimler?

GİBİ DİZİSİ YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrolünde yer aldığı, sosyal medyada fenomen haline gelen Gibi dizisinin beşinci sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu. Gibi dizinin 5.sezon ilk bölümü 8 Mart 2024 tarihinde yayımlanacak.

GİBİ DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi, Exxen platformunda yayınlanmaktadır.

GİBİ DİZİSİ KARAKTERLER

Feyyaz Yiğit Yılmaz

Kıvanç Kılınç İlkkan

Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy