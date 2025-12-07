Usta sanatçı ve yönetmen Müjdat Gezen, 1970’lerin ünlü sinema komedisi Gırgıriye yeniden çekileceğini duyurdu. Peki, Gırgıriye filminin konusu nedir? Gırgıriye filminin oyuncuları kimler?

GIRGIRİYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sulukule'de bir türlü geçinemeyen, her günü kavgayla geçen iki aile. Bayram ve Güllüye birbirlerini çok severler. Hatta Bayram'ın kızkardeşi Sevim ve Güllüye'nin dayısı Bekir de sevgilidirler. Ama Güllüye'nin annesi Sabahat ve Bayram'ın babası Emin gençken birbirlerine âşıklardır fakat sonra kıskançlık yüzünden birbirine küsmüşlerdir. Bu yüzden de iki çiftin evlenmesine izin vermezler.

Çalgıcılık yapan iki aile, sürekli müşteriler yüzünden kapışırlar; fakat kavgaları hiç uzun sürmez, müzik duydular mı oynamaya başlarlar. Güllüye'yi çok beğenen bir gazino sahibi onu assolist yapar, buna karşılık Bayram da rakip gazinoda çıkmaya başlar. Bakalım iki çiftin yüzü gülecek midir?

GIRGIRİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Müjdat Gezen, Ayşen Gruda, Perran Kutman, Münir Özkul