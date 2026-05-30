Girişte filminin konusu ne? Girişte filminin oyuncuları kim?

Girişte filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alejandro Rojas, Juan Sebastian Vasquez üstleniyor.

GİRİŞTE FİLMİNİN KONUSU NE?

Venezuelalı şehirci Diego ile Barselonalı çağdaş dansçı Elena, onaylanmış vizeleriyle yeni bir hayat kurmak için ABD'ye taşınırlar. Kariyerlerinde iyi yerlere gelmek ve 'fırsatlar ülkesinde' bir aile kurmak isteyen çift, New York havaalanındaki göçmenlik alanında sınır görevlilerinin yoğun ve zorlayıcı bir denetim sürecine maruz kalır. İlerleyen saatlerde röportajlarında henüz birbirleriyle paylaşmadıkları sırlar ortaya çıkar. Süreç, karşılıklı güven ilişkilerini tehlikeye atar.

GİRİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alberto Ammann

Bruna Cusí

Ben Temple

Laura Gomez

David Comrie

Gerard Oms

GİRİŞTE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Girişte filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.