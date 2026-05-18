18.05.2026 11:51:00
Haber Merkezi
Gizli Yüz filminin konusu ne? Gizli Yüz filminin oyuncuları kim?

Gizli Yüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gizli Yüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gizli Yüz filminin konusu ne? Gizli Yüz filminin oyuncuları kim?
Gizli Yüz filminin yönetmen koltuğunda Ömer Kavur oturuyor. Filmin senaristliğini ise Orhan Pamuk üstleniyor. Peki, Gizli Yüz filminin konusu ne? Gizli Yüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GİZLİ YÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir fotoğrafçının çektiği fotoğraflarda hayallerindeki ve günün birinde kavuşmayı umduğu yüzü arar durur bir kadın. Ve günü geldiğinde bulduğu yüz bir saat tamircisine aittir. Kadın, adamı bulmak zorundadır; ama adam çoktan dükkanını kapamış, ortalıktan kaybolmuştur.

GİZLİ YÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zuhal Olcay

Fikret Kuşkan

Savaş Yurttaş

Sevda Ferdağ

GİZLİ YÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gizli Yüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.

