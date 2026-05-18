Umami filminin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Çağlar Can Cengiz üstleniyor. Peki, Umami filminin konusu ne? Umami filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
UMAMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sina Bora, İstanbul’da lüks bir restoranı başarıyla yöneten bir şeftir. O iş hayatının zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da hem kişisel hayatı hem de ekibinin istekleriyle başa çıkmaya çalışır.
UMAMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Burak Deniz
Öykü Karayel
Osman Sonant
Onur Ünsal
Ulvi Kahyaoğlu
UMAMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Umami filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.