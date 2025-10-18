Godzilla vs. Kong filminin yönetmen koltuğunda Adam Wingard oturuyor. Filmin senaristliğini Terry Rossio, Michael Dougherty ve Zach Shields üstleniyor. Peki, Godzilla vs. Kong filminin konusu ne? Godzilla vs. Kong filminin oyuncuları kim?
GODZILLA VS KONG FİLMİNİN KONUSU NE?
Devasa King Kong yenilmez Godzilla ile karşılaşınca, tüm dünya nefesini tutup bu iki canavarın savaşını izler.
GODZILLA VS KONG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Millie Bobby Brown
Alexander Skarsgård
Eiza González
Brian Tyree Henry
Danai Gurira
Rebecca Hall
Kyle Chandler
Julian Dennison
Lance Reddick
Demián Bichir
Ziyi Zhang
Jessica Henwick
Chris Chalk
GODZILLA VS KONG FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Godzilla vs. Kong filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.