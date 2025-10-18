Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.10.2025 18:06:00
Godzilla vs. Kong filminin konusu ne? Godzilla vs. Kong filminin oyuncuları kim?

Godzilla vs. Kong filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Godzilla vs. Kong filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Godzilla vs. Kong filminin konusu ne? Godzilla vs. Kong filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Godzilla vs. Kong filminin yönetmen koltuğunda Adam Wingard oturuyor. Filmin senaristliğini Terry Rossio, Michael Dougherty ve Zach Shields üstleniyor. Peki, Godzilla vs. Kong filminin konusu ne? Godzilla vs. Kong filminin oyuncuları kim?

GODZILLA VS KONG FİLMİNİN KONUSU NE?

Devasa King Kong yenilmez Godzilla ile karşılaşınca, tüm dünya nefesini tutup bu iki canavarın savaşını izler.

GODZILLA VS KONG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Millie Bobby Brown

Alexander Skarsgård

Eiza González

Brian Tyree Henry

Danai Gurira

Rebecca Hall

Kyle Chandler

Julian Dennison

Lance Reddick

Demián Bichir

Ziyi Zhang

Jessica Henwick

Chris Chalk

GODZILLA VS KONG FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Godzilla vs. Kong filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

