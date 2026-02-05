Gökdelen filminin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Komarnicki üstleniyor. Peki, Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Skyscraper, eski bir FBI lideri ve savaş gazisi olan Will Ford'un güvenliğinden sorumlu olduğu gökdelenlerde çıkan yangının ardından suçlanan ve kaçak haline gelerek adını temizlemeye çalışmasını konu ediniyor.
GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dwayne Johnson
Noah Taylor
Pablo Schreiber
Neve Campbell
Byron Mann
Kevin Rankin
Roland Møller
GÖKDELEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gökdelen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.