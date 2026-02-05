Gökdelen filminin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Komarnicki üstleniyor. Peki, Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Skyscraper, eski bir FBI lideri ve savaş gazisi olan Will Ford'un güvenliğinden sorumlu olduğu gökdelenlerde çıkan yangının ardından suçlanan ve kaçak haline gelerek adını temizlemeye çalışmasını konu ediniyor.

GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Noah Taylor

Pablo Schreiber

Neve Campbell

Byron Mann

Kevin Rankin

Roland Møller

GÖKDELEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gökdelen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.