Gol Kralı filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Gol Kralı filminin konusu ne? Gol Kralı filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar.ve bu uğur'da Gol Kralı seçilir.

GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal · Sait Sarıoğlu

Suna Yıldızoğlu · Sevim Ferferik

Suzan Avcı · Meçhure

Gülnur Akay · Hemşire Hacer

Reha Yurdakul · Hasip Ferferik

Hüseyin Kutman · Hündar Dubara

Mürüvvet Sim · Mademoiselle Angel

Gölge Başar · İspanyol Aysel

Mete Sezer · Antrenör Tomson

Yavuz Şimşek · Duvar Ahmet

Ajlan Altuğ · Üçkağıtçı Ercan

Muadelet Tibet · Sait'in Teyzesi Berrin

Zeki Sezer · Selami

Yadigar Ejder · Sinema Locasındaki Adam

Sıdıka Duruer · Dolmuştaki Kadın

Sevinç Sunan · Hemşire

Kürşat Alnıaçık · Futbolcu

Murat Özlük · Futbolcu

Kemal Ülker · Futbolcu

Metin Alparslan · Futbolcu

İbrahim Sesigüzel · Futbolcu Kaleci

Veli Kurtulmuş · Futbolcu

Emre Emin Aravi · Futbolcu

Sabahat İzgü · Sinemadaki kadın

Handan Adalı · Nagihan

Muzaffer Turan · Futbolcu

Pertev Tunaseli · Futbol Maçını Anlatan

GOL KRALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gol Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.