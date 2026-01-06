Gol Kralı filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Gol Kralı filminin konusu ne? Gol Kralı filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar.ve bu uğur'da Gol Kralı seçilir.
GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal · Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu · Sevim Ferferik
Suzan Avcı · Meçhure
Gülnur Akay · Hemşire Hacer
Reha Yurdakul · Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman · Hündar Dubara
Mürüvvet Sim · Mademoiselle Angel
Gölge Başar · İspanyol Aysel
Mete Sezer · Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek · Duvar Ahmet
Ajlan Altuğ · Üçkağıtçı Ercan
Muadelet Tibet · Sait'in Teyzesi Berrin
Zeki Sezer · Selami
Yadigar Ejder · Sinema Locasındaki Adam
Sıdıka Duruer · Dolmuştaki Kadın
Sevinç Sunan · Hemşire
Kürşat Alnıaçık · Futbolcu
Murat Özlük · Futbolcu
Kemal Ülker · Futbolcu
Metin Alparslan · Futbolcu
İbrahim Sesigüzel · Futbolcu Kaleci
Veli Kurtulmuş · Futbolcu
Emre Emin Aravi · Futbolcu
Sabahat İzgü · Sinemadaki kadın
Handan Adalı · Nagihan
Muzaffer Turan · Futbolcu
Pertev Tunaseli · Futbol Maçını Anlatan
GOL KRALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gol Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.