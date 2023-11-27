Gölgemin Rengi filminin konusu nedir? Gölgemin Rengi filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:23

Güncelleme: 27.11.2023 - 19:23

LGBTİ bireylerin görünür olma mücadelesi “Gölgemin Rengi” kısa filmi ile sinemaseverlerle buluşacak. Ötekileştirilen insanların sorunlarını görmezden gelmek yerine toplumsal meseleler üzerine farkındalık yaratmak isteyen senarist Emre Görgenç filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor. Görgenç, filmin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci yazar Ahmet Tulgar’a ithaf edileceğini belirttiği açıklamasında, “Gölgemin Rengi, fikir ortağım ve aynı zamanda görüntü yönetmenimiz Ali İhsan Terzi ile birlikte, doğrudan hedef gösterilen, hak edilmeyen muamelelere maruz bırakılan insanların görünürlük kaygısını aktarabilme gayemiz olarak ortaya çıktı. Mevcut düzende bir takım otoriteler tarafından bazı kavramlar kullanılarak birbirinden ayrıştırılan ve hakları bu şekilde gasp edilen insanların bir arada, eşit yaşamı savunabilir biçimde hayatlarını sürdürebileceği bir dünyanın var edilebilmesinde sanatın etkin gücünü nefrete karşı kullanabileceğimize inanıyoruz. Bir dönem birlikte çalıştığımız değerli büyüğümüz gazeteci yazar Ahmet Tulgar ağabeyimizin de bunu en iyi şekilde ortaya koyan aydınlarımızdan biri olması sebebi ile filmimizi ona ithaf etmek, anısını bize öğrettikleri ile yaşatmak istedik” dedi.

GÖLGEMİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, çeşitli travmalarla askerlikten evine dönen İsmet'in kendisini var etme yolculuğunda Cahit'le kurduğu duygusal bağ üzerinden, cinsel yönelim eşitliği ve eşit yaşam hakkı konularına dikkat çekme gayesi ile yazıldı. Ekibini ise belirli kaygılar taşıyan bir grup gönüllünün oluşturduğu film, taşradan kente uzanan içsel bir yolculuğu ele alıyor. Film Ahmet Tulgar’a atfedilecek.

GÖLGEMİN RENGİ FİLMİNİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çekimleri Aralık 2023’te tamamlanacak olan “Gölgemin Rengi” Ocak 2024’te seyircisiyle buluşacak