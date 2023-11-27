Kıyamet filminin konusu ne? Kıyamet filminin oyuncuları kim?
Kıyamet (The Unthinkable) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kıyamet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kıyamet filminin konusu ne? Kıyamet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kıyamet filminin yönetmen koltuğuda Victor Danell oturuyor. Filmin senaristliğini Christoffer Nordenrot üstleniyor. Peki, Kıyamet filminin konusu ne? Kıyamet filminin oyuncuları kim?
KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?
Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek midir?
KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christoffer Nordenrot - Alex
Lisa Henni - Anna
Jesper Barkselius - Björn
Pia Halvorsen - Eva
Niklas Jarneheim - Morbror Erik
Magnus Sundberg - Konny
Tarmo Sakari Hietala - Bärplockaren
Krister Kern - Kim
Ulrika Bäckström - Klara
Alexej Manvelov - Tholén
Håkan Ehn - Lasse
Arvin Kananian - Sharokh
Karin Bertling - Farmor
Yngve Dahlberg - Emil
KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kıyamet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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