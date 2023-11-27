Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:29

Kıyamet filminin yönetmen koltuğuda Victor Danell oturuyor. Filmin senaristliğini Christoffer Nordenrot üstleniyor. Peki, Kıyamet filminin konusu ne? Kıyamet filminin oyuncuları kim?

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?

Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek midir?

KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christoffer Nordenrot - Alex

Lisa Henni - Anna

Jesper Barkselius - Björn

Pia Halvorsen - Eva

Niklas Jarneheim - Morbror Erik

Magnus Sundberg - Konny

Tarmo Sakari Hietala - Bärplockaren

Krister Kern - Kim

Ulrika Bäckström - Klara

Alexej Manvelov - Tholén

Håkan Ehn - Lasse

Arvin Kananian - Sharokh

Karin Bertling - Farmor

Yngve Dahlberg - Emil

KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kıyamet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.