Görünmeyen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Özgentürk üstleniyor. Peki, Görünmeyen filminin konusu ne? Görünmeyen filminin oyuncuları kim?

GÖRÜNMEYEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep ve nişanlısı Ebru'nun, Recep'in doğduğu köye yaptıkları yolculukta tek bildikleri, evlilik kararlarını paylaşacakları bir aileyi ziyarete gittikleridir. Birbirlerine duydukları sevgiyle gözlerine görünmeyen tüm farklılıkları gün yüzüne çıkaracak bu yolculuk, ikisini de biraz tedirgin ederken, tarih ve kader onlara beklediklerinin çok ötesinde bir sürpriz hazırlamıştır. 1936'da Ebru ve Recep'in ailelerinin aynı topraklar üzerinde karşılaştıkları, dedelerinin, o dönemin önemli bir konuğunun ziyaretine eşlik ettikleri ortaya çıkar. O konuk, dönemin en parlak klasik müzik bestecilerinden Macar Bela Bartoktur. Paristeki davette bir Türk kadının mırıldandığı ezgiyi duyduktan sonra Türk müziğini araştırmak, ezgiler, Türküler derlemek üzere binlerce kilometre kat ederek Türkiyeye gelmiştir. Tek kaygısı sanat olan Bartokun görünmeyen bir amacı olup olmadığını takibe alan devlet, peşine Ebrunun büyükbabasını takmıştır. Bartokun araştırma gezisine Recep'in büyükbabası da eşlik etmiştir ve her iki takipçinin de görünmeyen bir amacı vardır.

GÖRÜNMEYEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Udo Kier

Ahmet Mekin

Gürgen Öz

Hakan Eratik

Muhammet Uzuner

Halil Ergün

Sezen Aray

Ferdağ Işıl

GÖRÜNMEYEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görünmeyen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.