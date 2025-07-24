Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Gözleri KaraDeniz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizinin senaristliğini Ali Can Yaraş, Ayberk Çınar ve Ayşin Akbulut üstleniyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Gözleri KaraDeniz dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

GÖZLERİ KARADENİZE DİZİSİNİN KONUSU NE

Karadeniz’de büyüyen asi genç Azil, geçmişine dair büyük bir gerçekle yüzleşir: Türkiye’nin en kudretli ailelerinden Maçari’lerin kayıp varisidir. Annesinin ölümünün ardından gerçeklerin izini sürerek İstanbul’un karanlık dünyasına giren Azil, burada hem kardeşiyle büyük bir hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşka sürüklenir. Entrikalar, ihanetler ve güç savaşlarının içinde Azil’in sınavı yalnızca cesaretle değil, vicdanla da verilecektir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Özgür Sarı

Özge Yağız

Mehmet Özgür

Yonca Şahinbaş

Mustafa Açılan

Erol Babaoğlu

Ebru Aykaç

Eren Ören

Osman Albayrak

Onur Özaydın

Gizem Arıkan

Berk Ali Çatal

Türkü Su Demirel

Ayten Uncuoğlu

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

.Gözleri Karadeniz dizisinin yeni sezonda atv ekranlarında yayımlanması bekleniyor.