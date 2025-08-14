Gülen Adam filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Erdoğan Tünaş üstleniyor. Peki, Gülen Adam filminin konusu ne? Gülen Adam filminin oyuncuları kim?
HAYATIMIZ FİLM FİLMİNİN KONUSU NE?
Doğdugu günden beri her olaya gülen Yusuf Şaplak'ın hayat hikayesi, yaşadıkları... Filmde çok ince noktalarda verdiği toplumsal mesajlar izleyiciye filmin ana teması için yol gösterir niteliktedir.
HAYATIMIZ FİLM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Ahmet Sezerel
Faruk Savun
Bilge Zobu
Cengiz Sezici
Kutay Köktürk
Kemal İnci
Ekrem Dümer
Renan Fosforoğlu
Kaya Gürel
Diler Saraç
Yusuf Sezgin
Selahattin Fırat
Aydan Burhan
Baykal Kent
Gülten Ceylan
Ahmet Açan
HAYATIMIZ FİLM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gülen Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.