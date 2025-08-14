Gülen Adam filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Erdoğan Tünaş üstleniyor. Peki, Gülen Adam filminin konusu ne? Gülen Adam filminin oyuncuları kim?

HAYATIMIZ FİLM FİLMİNİN KONUSU NE?

Doğdugu günden beri her olaya gülen Yusuf Şaplak'ın hayat hikayesi, yaşadıkları... Filmde çok ince noktalarda verdiği toplumsal mesajlar izleyiciye filmin ana teması için yol gösterir niteliktedir.

HAYATIMIZ FİLM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Ahmet Sezerel

Faruk Savun

Bilge Zobu

Cengiz Sezici

Kutay Köktürk

Kemal İnci

Ekrem Dümer

Renan Fosforoğlu

Kaya Gürel

Diler Saraç

Yusuf Sezgin

Selahattin Fırat

Aydan Burhan

Baykal Kent

Gülten Ceylan

Ahmet Açan

HAYATIMIZ FİLM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gülen Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.