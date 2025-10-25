Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeynep, bulduğu ipucu konusunda Serhat’ın kardeşi Cihan Tecer ile iş birliği içine girer. Bu arada Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip etmektedir. Berrak’ın başucuna bırakılan beyaz zambağı görünce aradığı kişiye yaklaştığını düşünür. Bir süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenir. Hissettiği şey öfkenin yanında büyük bir acıdır!

Cihan'ın görünmeyen karanlık yüzü Azra'yı dolaba kilitlemesiyle ortaya çıkar. Serhat, Berrak'la Can'ın ilişkisi olduğundan emin olur ve silahına sarılır. Cihan’dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat’ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir!

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 25 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.