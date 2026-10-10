Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaşadıkları acıların hesabını sorarken içinde bulunduğu tehlikeden bi‘haber olan Zeynep’i, Serhat canı pahasına kurtarır. Azra, Cihan’ın eziyetlerine maruz kalmamak, bebeğini onun yanında büyütmemek için zorlu bir kararın eşiğine gelir.

Berrak, Kader’e annelik yapmak için iyice heveslendiği sırada Mutlu ve Cihan arasında gelişen olaylar Serhat ve Zeynep’in hayatında beklenmedik bir dönem başlatacaktır.

Kader’in evlat edinme süreci tamamlanır. Sonay’ın işleme koyduğu boşanma belgesi, Zeynep ve Serhat’ın birbirinden şüphelenmesine yol açar. Serhat ayrılık acısı yaşarken ona destek olan Sonay; Zeynep ve Serhat ilişkisini büyük bir çıkmaza sokacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat ve Zeynep yeniden Berrak tehdidi ile karşı karşıya kalır. Mustafa’nın Azra için yaptığı fedakarlık, Candan Ailesi’ni derinden sarsar. Ebru, Azra’ya acı çektirmek için Cihan’ın yanında yer alır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 37. bölümü 10 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.